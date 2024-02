Incidente a Ponte Vettigano, tre persone ferite

Diversi incidenti sulle strade reggiane. Ieri pomeriggio si è verificato un tamponamento fra tre auto a Ponte Vettigano, tra Campagnola e Rio Saliceto. Una donna di 34 anni è rimasta ferita, così come una coppia di pensionati di 74 e 75 anni di età, mentre una donna di 49 anni è rimasta fisicamente illesa. I feriti sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita. Rilievi eseguiti dai carabinieri di Campagnola. Sette le persone coinvolte, invece, in uno scontro tra auto l’altra sera tra via della Costituzione e via De Amicis a Novellara. Due le persone rimaste ferite, portate in ospedale a Guastalla dall’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico. Coinvolti nello schianto anche una intera famiglia, con padre, madre e due figli minorenni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per mettere le vetture in sicurezza, visto che era stata segnalata la perdita di liquidi dopo lo schianto, con possibili rischi di incendio. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri di Fabbrico per effettuare i rilievi di legge.