Incidente fra auto e bus. Passeggeri illesi

Un tamponamento ha coinvolto un autobus di Seta ieri mattina, poco prima delle 8, in circonvallazione. Il piccolo incidente con una vettura è avvenuto in direzione viale Piave, in prossimità della svolta semaforica in via Nobili. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra i passeggeri a bordo e le persone coinvolte. Lievi i danni ai veicoli. Il mezzo di trasporto pubblico ha dovuto fermarsi con le quattro frecce (nella foto) in attesa che arrivasse la polizia locale – chiamata dalla conducente dell’auto – per i rilievi del caso.

Qualche piccolo disagio, essendo all’ora di punta, si è verificato sulla circolazione, creando rallentamenti e ritardi anche nella corsa del bus (il ‘10’) gestita poi dalla sala operativa per recupare l’orario.

dan. p.