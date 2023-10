Contadino resta sotto il trattore, è grave

Reggio Emilia, 6 ottobre 2023 - Non si placa la scia degli incidenti sul lavoro a Reggio e provincia. Intorno alle 19 di stasera, in via Tegge a Felina di Castelnovo ne' Monti, in Appennino, un contadino è rimasto sotto al trattore mentre stava facendo alcuni lavori nei suoi campi vicino a casa.

È stato l'uomo stesso - rimasto sempre cosciente - a dare l'allarme al 118 col telefonino.

Sul posto si sono precipitati un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Bologna. L'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma dov'è ricoverato in condizioni gravi.

Ma, dai primi accertamenti, non sarebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.