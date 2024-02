Incidente tra due auto, un veicolo finisce nella scarpata: grave una ragazza

Scandiano (Reggio Emilia), 14 febbraio 2024 – Un grave incidente si è verificato questa sera poco dopo le 20.30 sulla Statale che da Casalgrande porta a Scandiano, denominata in quel tratto via Brolo Sotto. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto sono entrate in collisione all’altezza di Radio Luna.

Un'auto con a bordo una ragazza è finita nella scarpata in mezzo a una folta vegetazione. Immediati sono scattati i soccorsi del 118 ed è stato allertato l’elicottero da Bologna che è atterrato a fianco dell’auto che era incastrata tra gli alberi.

L’elicottero è partito poi diretto all'ospedale Maggiore di Parma, con la ragazza in condizioni giudicate serie. Sul posto anche i vigili del fuoco da Reggio che hanno provveduto al recupero della ragazza, oltre all'automedica e ai carabinieri per i rilievi del caso.

Entrambi i veicoli provenivano da Casalgrande, direzione Scandiano.

Non sono gravi invece le condizioni dell'altra persona coinvolta nell'incidente, che era in giro col mezzo di lavoro per consegnare le pizze.