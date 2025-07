Incontro con l’autore. Cucchi a Palazzo da Mosto

Danza, musica classica, lettura, cinema e poesia. Non manca nulla per questa nuova giornata di Restate.

• Alle Reggiane Parco Innovazione, ore 18.30, è in programma ‘Santa’, esperienza urbana tra arte e danza, presentato da Ccn/Aterballetto per Reggiane Parco Innovazione, con Maurizio Cattelan, Nicolas Ballario e Lara Guidetti• Alle 9.30 alla biblioteca Rosta Nuova, ‘Letture piccine’ da 6 a 36 mesi, ingresso gratuito; info e prenotazioni: 0522 585636.

• I Chiostri di San Domenico ospiteranno alle 19 ‘Musicae civitas 2025’, con musiche di Wagner, Rossini, Debussy, Prokofiev, Gershwin, S. Reich e altri.

• All’Arena Stalloni alle 21.30 è in programma ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano, per la rassegna Accadde domani; ingresso 3,50 euro. Dopo l’anteprima del 27 giugno a Vetto d’Enza, entra nel vivo ‘Vola Alta Parola 2025’, la rassegna nazionale e internazionale di poesia, a cura di Guido Monti, che prende a leit-motiv i versi di ‘La strada non presa’ di Robert Frost: "Questo racconterò con un sospiro/chissà quando da una distanza immensa: due strade divergono in un bosco ed io-io ho preso quella meno battuta, e questo ha fatto tutta la differenza".

Quattro incontri gratuiti a Palazzo da Mosto, alle 21:30, che si terranno all’interno con aria condizionata. Il via stasera con Maurizio Cucchi (Milano, 1945), che leggerà dal suo ultimo libro ‘La scatola Onirica (Mondadori, Lo specchio) e dialogherà con Guido Monti. Venerdì 11 luglio, Elio Pecora (Sant’Arsenio, 1936) leggerà dal suo ultimo libro ‘L’acquario’ (Neri Pozza) e dalla sua opera, in dialogo con Alberto Bertoni.

Venerdì 18 luglio Bianca Tarozzi (Bologna, 1941) leggerà dal libro ‘Devozioni domestiche’ (Molesini editore, 2022) e dialogherà con Gino Ruozzi; a seguire, lettura e premiazione dei tre migliori scritti del terzo concorso ‘Vola Alta Parola’ per ragazze e ragazzi delle scuole di secondo grado e Università.

Venerdì 25 luglio gran finale con Gian Maria Annovi (Reggio Emilia, 1978), che leggerà dal libro ‘Discomparse’ (Nino Aragno), e Laura Pugno (Roma, 1970) che porterà ‘I nomi’ (La nave di Teseo).

Gli autori dialogano con Guido Monti.

Lara Maria Ferrari