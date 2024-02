INCONTRO CON UGO MORELLI

Incontri per dialogare al tempo della complessità con filosofi e docenti universitari sono in programma alla sala XXV Aprile di Correggio per costruire spazi di dialogo e riflessione attorno a interrogativi che coinvolgono la comunità educante che si prende cura degli altri, della natura e delle istituzioni. Si comincia lunedì 26 febbraio alle 17 con Ugo Morelli, psicologo e studioso di scienze cognitive e scrittore. Il tema è "Indifferenza, relazioni e educazione". Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria, fino a esaurimento posti. Per informazioni: tel. 0522-732064.