Incontro di fine mandato. Ci sarà anche Trapanese

z"Reggio Emilia un punto di riferimento in Europa sui diritti civili e le sfide del futuro", questo il tema dell’incontro “Opportunità. Pari? Pratiche quotidiane di diritti” promosso dall’amministrazione comunale a conclusione del mandato amministrativo, in programma stasera alle 18 al teatro Cavallerizza di viale Allegri. Sarà aperto da Luca Trapanese padre single di una bambina con la sindrome di down adottata nel 2018 e autore di "Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi" da cui è tratto il suo intervento “Nessuno è imperfetto”. A seguire interverranno il sindaco Luca Vecchi, l’assessore Annalisa Rabitti. Previsti gli interventi di tantissimi ospiti. Ad accompagnare l’evento i suoni del Collettivo Mâtilde, composto da oltre 30 musiciste reggiane, chiuderà la serata sarà la performance del Collettivo Le Mafalde, un gruppo di donne che crede nell’importanza della voce femminile per combattere la violenza.

L’appuntamento – a ingresso libero, fino a esaurimento posti – si propone di coinvolgere emotivamente il pubblico: "Un passo fondamentale per accelerare il cambiamento sociale".