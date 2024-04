Indagine sul rapporto uomo-natura

In occasione di Fotografia Europea, Spazio C21 a Palazzo Brami ospiterà la mostra ‘See into the trees’ di Niels Shoe Meulman e Devon Schoemaker. Da domani al 9 giugno i visitatori potranno apprezzare le opere di Shoe, che è stato tra i più influenti graffit writer europei, e di Devon, fotografa, impegnati in un’indagine esplorativa del rapporto tra uomo e natura, che diventa terzo attore nella produzione delle opere d’arte esposte. Il progetto è il risultato di una residenza dei due artisti nel bosco del Cavazzone di Viano, nell’autunno 2023. Il graffito di Shoe sui muri delle città, effimero per natura, rivive tra gli alberi del bosco, mentre le lastre di vetro di Devon catturano la luce e le infinite emozioni che scaturiscono da questa esperienza. Il libro fotografico realizzato per Spazio C21 dagli artisti in collaborazione con Alessandro Bonori ne racconta la magia e verrà presentato sabato alle 17.

Lara Maria Ferrari