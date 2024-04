Infallibili gli arcieri Malin. Vinto il titolo italiano

Medaglia d’oro centrata!

Non ha deluso le aspettative la formazione maschile del Malin Archery Team di Casalgrande ai dodicesimi campionati italiani a squadre di tiro con l’arco che si sono disputati proprio a Casalgrande giovedì 25 Aprile all’interno del parco di Villa Spalletti Trivelli dove è stata allestita la linea di tiro con l’arco.

Dopo un girone eliminatorio filato liscio con tre vittorie su altrettante gare disputate, il Malin è arrivato secondo nel raggruppamento che qualificata alle semifinali, perdendo solamente contro gli Arcieri Monica per 9-4. Staccato il pass come seconda del girone, Casalgrande ha prima superato gli Arcieri del Tigullio per 9-5 e in finale ha vinto contro gli Arcieri Monica per 10-6, cancellando il ko nel girone.

Entusiasta il direttore sportivo Luca Palazzi: "Faccio i complimenti ai nostri ragazzi per la medaglia d’oro, siamo alla terza partecipazione e possiamo vantare un altro oro nel 2022 e un argento nel 2023".

La squadra campione d’Italia è formata da Matteo Fissore, Simone Barbieri, Alessandro D’Ambrosio, Lorenzo Randoli, Tommaso Gobbi e il tecnico Luca Palazzi.

Menzione anche per la formazione femminile che è arrivata ottava, miglior risultato di sempre per Casalgrande, migliorando la posizione di qualificazione, segno della crescita di questo giovane team.

La squadra rosa è invece composta da Francesca Bajno, Simona Giovani, Giada Doretto, Ramona Cambò, Giulia Casali, Rachele Bandierini e il tecnico Massimo D’Ambrosio.

Cesare Corbelli