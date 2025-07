Infastidisce una donna per un vecchio debito. Trovati droga e contanti in casa: denunciato

Ha infastidito una sua vecchia conoscente per un debito economico, ma in casa la polizia di Stato gli trova droga e denaro di dubbia provenienza. Un 24enne di origine tunisina è stato denunciato in stato di libertà, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti risalgono al pomeriggio di due giorni fa quando gli uomini della squadra Volanti della questura sono stati chiamati a intervenire in piazzale Europa, allertati da una giovane ragazza che riferiva di essere stata infastidita da un ragazzo, sua vecchia conoscenza, per un presunto debito economico fra loro. Giunti sul posto, gli agenti si sono messi a caccia del giovane. Da alcuni controlli, è emerso che fosse solito tenere droga in casa.

Sulla base di ciò, è scattata una perquisizione domiciliare a casa sua che ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti e sequestrat circa 7 grammi di hashish e 12 grammi di cocaina già suddivisi in piccole dosi pronte alla vendita. Inoltre, sempre nell’abitazione del 24enne, è stato trovato un bilancino di precisione, vario materiale normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente oltre che un’ingente somma in denaro contante che ammonta a 4.160 euro.

Alla luce di questo, il 24enne è stato accompagnato in questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il contestuale sequestro di quanto rinvenuto durante la perquisizione.