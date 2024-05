Infortunio di gioco, giovane calciatore all’ospedale

Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito e portato in ospedale in seguito a un infortunio avvenuto mentre stava giocando a calcio, l’altra sera all’impianto sportivo di via Gavello, a Reggiolo. Inizialmente la situazione appariva rassicurante, ma all’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa locale è emerso un trauma alla gamba che non andava sottovalutato. Per questo sul posto è intervenuto anche il personale dell’automedica per ulteriori valutazioni cliniche.

Dopo le prime cure, il ragazzino, comprensibilmente dolorante e alla presenza dei suoi familiari, è stato trasportato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni di media gravità, per essere poi affidato al personale della Pediatria.