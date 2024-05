Infortunio in azienda. Amputata parte di un dito. Scattano i soccorsi

Soccorsi mobilitati, ieri pomeriggio, per un infortunio sul lavoro accaduto verso le 14.30 in un’azienda dell’area industriale di Correggio. Ambulanza della Croce rossa e personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale locale sono stati inviati dalla centrale operativa del 118 in un’azienda di via della Costituzione, dove era segnalato un infortunio a un lavoratore, che si era procurato un profondo taglio a una mano, segnalando pure l’amputazione di parte di un dito, venuto a contatto con un oggetto tagliente. Sono stati i colleghi a prestare le prime cure, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari. Dopo le medicazioni alla mano ferita, l’infortunato è stato caricato sull’ambulanza per essere trasportato in ospedale, al Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti. Il taglio è risultato evidente, ma le condizioni generali dell’infortunato non risultano preoccupanti. Come da prassi, l’episodio è stato segnalato al servizio di Medicina del lavoro per gli accertamenti tecnici.