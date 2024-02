Iniziata la prevendita anche per il Sudtirol

Prosegue la prevendita dei biglietti per la sfida con il Brescia che è riservata ai possessori della ‘Regia Card’. Il circuito di riferimento in questo caso è ‘Ticketone’ e per finalizzare l’acquisto c’è tempo solo fino alle 19 di domani. Il costo del biglietto è di 13 euro a cui vanno aggiunte le commissioni di servizio. Nel frattempo è stata attivata anche la prevendita per la prossima partita in scaletta al ‘Città del Tricolore’: si gioca martedì alle 18,15 contro il Sudtirol, in un match di importanza capitale in ottica salvezza visto che Merkaj e compagni sono ad appena due punti di distanza dai granata. In questo caso il circuito di riferimento è ‘Vivaticket’, con i tagliandi che possono dunque essere acquistati anche all’official store della Reggiana in via Piccard 16/B (il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 19 e dal giovedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) oltre che online e nei punti vendita autorizzati.