Iniziative di solidarietà per la Romagna e per la ricerca

Emergenza maltempo in Romagna: anche il Comune di Casalgrande promuove un’iniziativa benefica in aiuto alle zone colpite dall’alluvione. E’ stato istituito un centro raccolta beni per le popolazioni in difficoltà in via Cavour 18 (a lato dell’ingresso della scuola primaria) dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 e dalle 17.30 alle 19.30. Sarà possibile donare generi alimentari a lunga conservazione, power bank, prodotti per l’igiene della persona, per la pulizia e lo sgombero, attrezzature specialistiche tra cui stivali, guanti, pale, sacchi, stracci, tira acqua, tute da lavoro, occhiali protettivi, carriole. Ulteriori informazioni sul sito internet del Comune.

Sono aperte le iscrizioni anche per la tortellata di beneficenza del 9 giugno a Salvaterra alle 20 nella zona sportiva del Parco del Liofante. L’intero incasso sarà devoluto a Fondazione ‘Vittorio Lodini’ per la ricerca in chirurgia e Apro per radioterapia per il tumore della pelle. Per partecipare alla cena (costo di 25 euro e 15 euro dai 6 ai 12 euro) è obbligatorio prenotare al numero 3492201072.

m.b.