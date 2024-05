Interrogazione al ministro Piantedosi:: "Non si chiuda il reparto. Prevenzione e Crimine"

Scongurare la chiusura del reparto ’Prevenzione crimine’ di stanza nella Questura di Reggio Emilia, ma operativo anche su Modena, Parma, Piacenza e Mantova.

Lo chiede il Movimento 5 stelle di Reggio Emilia che, tramite la deputata Stefania Ascari, ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

"È inconcepibile che il ministero consideri la possibilità di chiudere un presidio di polizia fondamentale per il nostro territorio", dice la parlamentare insieme a Gianni Bertucci (consigliere comunale uscente di Reggio) e Roberto Neulichedl (capolista del M5S alle prossime amministrative). "Per contrastare la criminalità oggi c’è bisogno della presenza capillare dello Stato in ogni territorio, a maggior ragione in aree ad alta tensione come la zona della stazione storica di Reggio, un noto focolaio di microcriminalità". Dunque, concludono i pentastellati, "i presidi di legalità vanno rafforzati, non indeboliti né considerati sprechi di denaro".