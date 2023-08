Interrogazione sull’area del ’polo fieristico’

Interrogazione del gruppo misto sulla sorte dell’area già destinata a ospitare il nuovo polo fieristico del Comune di Scandiano. I consiglieri Alessandro Nironi, Enrico Ferrari e Chiara Ferrari intervengono dopo il "definitivo abbandono del risalente progetto di realizzazione del nuovo polo fieristico di Scandiano". Per l’opposizione "il Comune di Scandiano, anche all’esito di onerose procedure espropriative, risulterebbe essere proprietario di una vasta porzione di area all’ingresso meridionale di Scandiano tra via Pedemontana, il torrente Tresinaro e via Mazzini. L’area rappresenta il più importante appezzamento privo di reale destinazione nella complessiva area urbanizzata delimitata". I consiglieri chiedono risposte per gli oneri sostenuti per "acquisirne la proprietà o comunque la disponibilità".