Invariate le tasse locali, il Comune riqualificherà il Torrazzo

Il consiglio comunale di Bagnolo ha approvato il bilancio di previsione, che conferma il mantenimento dei servizi alla cittadinanza, confermando risorse in settori come integrazione scolastica di alunni con disabilità, manutenzione del verde pubblico e sostegno al nuovo Centro per le Famiglie. Non si registrano aumenti delle tasse locali, con Imu invariata ed esenzione per redditi fino a 10 mila euro. Anche le tariffe dei servizi a domanda individuale sono rimaste invariate, nonostante l’aumento generale dei costi. Nel triennio gli investimenti raggiungeranno quasi 8 milioni di euro, senza cessioni del patrimonio pubblico o indebitamento finanziario, che nel 2024 dovrebbe calare a 123 euro a cittadino a fronte dei 288 euro di inizio mandato.

Tra gli investimenti annunciati dal sindaco Gianluca Paoli risultano la riqualificazione urbana del Torrazzo e dell’annessa casetta, adeguamento sismico e efficientamento energetico della mensa scolastica, il primo stralcio della ciclopedonale a fianco di via Roma, il tombamento del canale e messa in sicurezza di via Strada Vecchia, asfaltatura del parcheggio del cimitero capoluogo, realizzazione dei servizi igienici pubblici al Parco Europa... Migliorie previste per la pubblica illuminazione, fino alla dotazione di rilevatori di velocità in via Beviera, per aumentare la sicurezza stradale in un tratto di strada ad alto rischio di incidenti.