Investiti sul ciglio della strada: madre e figlio all’ospedale

Reggio Emilia, 24 marzo 2024 – Quattro feriti in due incidenti accaduti ieri mattina nella Bassa. A Reggiolo, sulla Provinciale 2 in località Brugneto, sono intervenuti i soccorsi per portare in ospedale una pensionata 76enne del paese ed il figlio di 47 anni, caduti sull’asfalto dopo l’urto con una vettura in transito, mentre a piedi erano sul ciglio della strada. E’ accaduto verso le 11. Sono arrivati le ambulanze della Croce rossa di Reggiolo e di Guastalla, oltre all’autoinfermieristica, per prestare le prime cure a madre e figlio. La pensionata, in particolare, ha riportato un trauma cranico, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Lievi contusioni, invece, per il figlio. Illeso il conducente della vettura coinvolta nell’incidente. Sono intervenuti gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana per i rilievi.

Poco dopo si è verificato uno scontro fra due auto – una Opel Agila e una Ford Fiesta – in via Alighieri, nel centro abitato di Castelnovo Sotto. Sono arrivati ambulanza e automedica per le prime cure. Sono rimasti coinvolti due uomini, di 45-50 anni di età, entrambi trasportati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità. Evidenti i disagi al traffico fino al completo recupero delle vetture coinvolte. Rilievi della polizia locale.