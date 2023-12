Iori: "Oltre 60 incontri sui territori"

Al netto di qualche intoppo causa pandemia, il progetto ‘in Ascolto dei Cittadini’ del presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori, è arrivato a termine. Oltre 60 incontri faccia a faccia con i cittadini, per "portare le istituzioni fuori dal Comune e raggiungerli sul loro territorio". Il ventaglio di proposte e critiche costruttive portate al presidente Iori e ad altri membri del Consiglio è ampissimo: "In quasi tutti gli incontri è venuto con me un Consigliere Comunale, di maggioranza o di opposizione, Sindaco compreso".

"Ciò che più spesso veniva segnalato – riferisce – erano i problemi legati alle manutenzioni e alle modalità con le quali si potessero comunicare al Comune".

Da lì, l’impegno di Iori a creare una video-tutorial, pubblicato poi su YouTube, per aiutare i cittadini a portare a termine con successo le loro segnalazioni. "Gli incontri proponevano colloqui individuali, ma ci sono stati anche piccoli gruppi di persone che volevano portare un tema condiviso" racconta Iori.

"I luoghi di incontro erano i più diversi – aggiunge –. Sale parrocchiali, centri sociali, parchi, bar, una moschea, un’enoteca... per me andava bene ogni posto che potesse essere facilmente raggiungibile". "Ora, con la nascita delle Consulte – conclude – diverse di queste segnalazioni troveranno luoghi idonei nei quali portare le proprie istanze, ma il rapporto con i cittadini è comunque una cosa che ha valore a prescindere e che è necessario mantenere, magari inventandosi una nuova modalità".