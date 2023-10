Iori: più bimbi maltrattati: "Ecco l’effetto di Bibbiano". E attacca la destra di governo

"Il caso Bibbiano è stato gonfiato ad arte a scopi elettorali". Matteo Iori presidente del consiglio comunale, dedica un video su Youtube all’operazione sui presunti affidi illeciti di minori in Val d’Enza. Si pone il quesito "Chi protegge i bambini?", snocciola dati, riflette su come ora funziona il sistema di protezione degli under 18 in difficoltà. E attacca la destra al governo: un argomento rispolverato ora, quando a Reggio si sta scaldando la campagna per le amministrative.

"Dopo il caso ‘Bibbiano’ si è assistito a una riduzione fortissima delle tutele per i bambini, che sempre di più vengono lasciati soli e dei quali si colgono sempre meno i segnali di richieste di aiuto – dice Iori –. La gogna mediatica che si è scatenata contro educatori, assistenti sociali, le maestre e le famiglie affidatarie ha indotto molti di loro a pensare che proteggere i bambini fosse diventato troppo rischioso". Si sofferma sugli operatori del settore: "Oggi fare l’assistente sociale è molto rischioso: ci si è accorti che si è creata grande sfiducia, che si può essere minacciati dai genitori, attaccati sui mass media e in balia di estrema violenza sui social. Un’assistente sociale di Reggio, che su mandato del tribunale dispose un allontanamento di una minore, fu poi attaccata sui social: ‘Che tu sia maledetta’, ‘Pena di morte’, ‘Sei vomitevole’, ‘Ti ammazzerei con le mie mani’". Poi passa alle coppie affidatarie: "Si è creata profonda diffidenza. Le famiglie disponibili a ospitare bambini sono drasticamente calate. Prima accoglievano per generosità, ma poi sono state tacciate di volersi solo arricchire e di portare via i figli alle famiglie di origine".

Porta dati sui minori accolti dalle famiglie affidatarie a Reggio: "È drasticamente calato. Erano 260 nel 2018, poi 232 nel 2019, anno del caso Bibbiano; 189 nel 2020, 188 nel 2021 e 183 nel 2022". E sui bambini allontanati da famiglie ritenute inadeguate: "Ammontano a 417 nel 2019, 326 nel 2020, 310 nel 2021". Pone un quesito: "Sono davvero calati i maltrattamenti verso i bambini oppure è solo aumentata la paura nel fare certe segnalazioni?". Richiama anche dati nazionali della polizia criminale sui minori vittime di reati, aumentati dal 2021 al 2022. E del report del Garante per l’infanzia: "Nel 91% dei casi chi li maltratta è un familiare. Nonostante tutto, c’è qualcuno che parla ancora di allontanamenti zero", è l’attacco di Iori alle politiche di Fratelli d’Italia.

"Gli affidi temporanei - sostiene - sarebbero fondamentali per il tempo strettamente necessario a far,vivere alcuni bambini in un contesto più sereno". Poi l’affondo: "Il caso Bibbiano, guarda caso, è esploso con grande clamore durante la campagna elettorale per le regionali 2020: Matteo Salvini diceva ai suoi candidati di usare questo tema. Voleva influenzare le elezioni, ma ha finito per influenzare il sistema di protezione dei bambini. Da allora c’è stato un aumento esponenziale della difficoltà dei servizi ad allontanare i minori dalle loro famiglie - sostiene - anche a fronte di episodi acclarati di violenza segnalati da scuole, polizia, pronto soccorso e pediatri". Rimarca l’aumento del costo pubblico: "Come alternativa restano le strutture residenziali che costano sei volte di più di una famiglia affidataria". Poi richiama la propria esperienza di supporto alle persone con difficoltà nella comunità Papa Giovanni XXIII. E conclude: "Non possiamo accettare che la slavina mediatica cancelli i sistemi di protezione per i minori: casi di violenza e pedofilia esistono davvero".