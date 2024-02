"Iren, risposta elusiva su Mekorot . Si faccia chiarezza sui rapporti"

Non soddisfa la risposta di Iren sull’accordo con Mekorot, confermando come il protocollo con la società israeliana sia scaduto e come fosse "un memorandum di intenti, esclusivamente finalizzato allo scambio di know-how e soluzioni tecnologiche, e non ha previsto partite economiche".

"Nessun accenno all’istruttoria – la replica dei consiglieri comunali di Bagnolo Viva, guidata dal sindaco Gianluca Paoli, e di Alternativa Bagnolo - nessun accenno al codice etico, per la serie ’Ciò che è finito non ha più alcuna importanza’. Elusivo anche il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, che nel comunicato sulla scadenza dell’accordo, si è ben guardato dall’esprimere un giudizio di merito sulla condotta dell’azienda nella sottoscrizione dell’accordo. E il massimo rappresentante di Iren evita di rispondere a precise richieste di chiarimento. Prendiamo atto della totale assenza di trasparenza di amministratori di una società a maggioranza pubblica verso un Comune socio, impossibilitato dal poter verificare le proprie legittime aspettative sulla correttezza che dovrebbe muovere la governance di Iren".