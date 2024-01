Ireti si aggiudica 1,9 milioni da Arera per due progetti

Ireti Gas, società del Gruppo Iren, si è aggiudicata 1,9 milioni di euro di contributi da parte di Arera nell’ambito dell’iniziativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente volta a premiare progetti particolarmente innovativi nella gestione delle infrastrutture del settore del gas naturale.

In particolare, Ireti Gas è stata premiata per due progetti: il primo, qualificatosi come terzo nella classifica Arera, prevede la realizzazione di nuovo impianto finalizzato al processo di Reverse-Flow. Grazie a questo impianto sarà infatti possibile rendere bi-direzionale il flusso di materia prima tra la rete Snam e la rete di distribuzione di gas naturale di Reggio Emilia.

Il secondo progetto premiato, denominato “In-grHYd”, è un progetto pilota che ha la finalità di sperimentare una modalità scalabile di decarbonizzazione parziale nelle infrastrutture per la distribuzione mediante l’utilizzo di una miscela di gas naturale e idrogeno rinnovabile prodotto per elettrolisi in sito.