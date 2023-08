Iscrizioni all’asilo nido

Il Comune di Rio Saliceto comunica che per l’asilo nido Il Girasole è possibile effettuare richiesta di iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024 fino al 30 novembre. La presentazione delle domande pervenute dal 22 maggio fino alla scadenza prevista, anche in caso di disponibilità di posti, non darà diritto automatico alla frequenza del nido.

Come indicato nella delibera della giunta comunale riese emessa il 22 maggio, proprio in questi giorni viene effettuata una prima valutazione delle domande arrivate agli uffici competenti entro il 31 luglio. Questa selezione servirà per l’eventuale "ambientamento" previsto poi a settembre, alla ripresa dell’attività della struttura scolastica per l’infanzia. Per ulteriori informazioni, le famiglie interessate possono rivolgersi agli uffici comunali.