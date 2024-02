Istoreco organizza un convegno sulle Foibe col professor Montini

Istoreco, col patrocinio del Comune di Reggio e di altri enti locali, propone un evento di respiro diverso rispetto alla celebrazione ufficiale del "Giorno del Ricordo", nato per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo forzato degli italiani d’Istria e Dalmazia, che si terrà sabato mattina in sala del Tricolore. L’istituto di ricerche storiche reggiano ospiterà domani, nella sua biblioteca in via Dante 11, nell’ambito del convegno "Confine orientale per chi? La zona dell’Alto Adriatico durante e dopo la seconda guerra mondiale", l’intervento di Federico Tenca Montini, le cui posizioni filoslovene e tendenti a minimizzare i crimini commessi dai comunisti jugoslavi, suscitarono una marea di polemiche lo scorso anno quando lo storico friulano partecipò alla commemorazione ufficiale in Comune con una dettagliata prolusione, dedicata però nella quasi totalità a fatti che coi martiri delle foibe ben poco avevano a che spartire. L’assise di Istoreco (che, va precisato, promuove anche la celebrazione istituzionale di sabato mattina) si terrà domani alle 18 con diretta sulla propria pagina Facebook e canale Youtube. Interverrà, oltre a Tenca Montini che si occuperà de "Il caso Basovizza monumento nazionale" – anche Urska Lampe, ricercatrice dell’università Ca’ Foscari di Venezia sul tema "La narrazione postbellica autoassolutoria dei vari Stati Europei". A coordinare Fabrizio Solieri (Università di Parma). Rispettoso, da parte di Istoreco, il gesto di parlarne a casa propria e non nel giorno della commemorazione ufficiale delle vittime a differenza di quanto avvenne nel 2023.

Per il convegno posti in presenza limitati. Info: staff@istoreco.re.it.

Gabriele Gallo