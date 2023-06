Italia Loves Romagna", 50.000 spettatori all'Arena di Reggio, FdI critica il Pd"

di Giuliano Ferrari*

Buongiorno. Leggo sul Resto del Carlino diversi interventi riguardanti il concerto “Italia Loves Romagna” avvenuto sabato sera alla Rcf Arena a favore degli alluvionati della Romagna.

Mi ha un po’ stupito come, alla fantastica musica ascoltata in diretta da quasi 50.000 spettatori presenti nell’arena di Reggio Emilia e da oltre 3 milioni di telespettatori in diretta su RAI 1, si sia aggiunto un suono stridente di unghie sul vetro del portavoce locale di FdI Marco Eboli, che ha cercato di intestare ad un esponente veronese del suo partito il merito dell’organizzazione del concerto. (...)

* consigliere Pd