’Italia loves Romagna’ Concerto all’Arena

Così come accadde il 22 dicembre 2012, quando 14 big della musica italiana si ritrovarono sul palco del Campovolo per raccogliere fondi dopo la tragedia del sisma, lo stesso luogo ospiterà anche il grande evento benefico “Italia Loves Romagna“. Allora era “Italia Loves Emilia“ e sul palco sfilarono da Biagio Antonacci a Ligabue, oltre a Baglioni, Elisa, Ferro, Giorgia, Jovanotti, Litfiba, Mannoia, Zucchero, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Giorgia. Con il supporto del ministero della Cultura, il 24 giugno si terrà quindi il primo grande concerto benefico che servirà per devolvere alle popolazioni colpite dalla tragica alluvione delle settimane scorse tutto il ricavato dell’evento. Il Campovolo, ancora una volta, è il grande cuore pulsante dell’Emilia. Ad annunciare ufficialmente l’appuntamento, che sarà il primo in assoluto (“Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert“ si terrà a Imola il 5 agosto e ha già aderito Laura Pausini, romagnola doc), è stato il sottosegretario Gianmarco Mazzi, aggiungendo che "gli obiettivi sono due, raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi". Non è difficile immaginare che alcuni dei protagonisti di ieri ci saranno anche in questa occasione.

In attesa di sapere l’ufficialità di tutti i nomi, difficile pensare che non ci sia Ligabue, reggiano e da sempre padrone di casa al Campovolo. Quella stessa Rcf Arena che il 9 e il 10 di giugno, poco prima, ospiterà il concerto di un altro emiliano d’eccezione come Zucchero, difficile anche in questo caso pensare che possa disertare l’appuntamento benefico per la sua regione. Ma non sarà l’unico evento di solidarietà. Come anticipato, anche i sindaci e presidenti della Provincia di Ravenna, del nuovo circondario Imolese, il sindaco della Città metropolitana di Bologna, e i presidenti delle Province di Forlì-Cesena e di Rimini hanno lanciato un appello, a cui ha subito aderito Laura Pausini, per mettere in scena un grande evento di raccolta fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione. Si chiamerà Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert e si terrà il 5 agosto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, nell’ambito della ricorrenza dei suoi 70 anni.