Kevin subito indiavolato. Si consuma la vendetta dell’ex

Bryante WEBER (29 minuti, 6/13 da 2, 0/2 da 3, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 5 recuperate, 6 assist, 13 punti) Partita in crescendo dove, dopo un inizio complicato, sforna un positivissimo ultimo quarto dove segna, difende e ruba palloni. Coprotagonista del successo. Voto 7

Kevin HERVEY (33 minuti, 4/9 da 2, 4/9 da 3, 4/5 ai liberi, 12 rimbalzi, 2 recuperate, 1 assist, 1 stoppata, 24 punti)

Chiude in doppia-doppia e con un grandissimo 31 di valutazione, consumando alla perfezione la classica vendetta dell’ex. Parte indiavolato in attacco e sufficientemente concentrato in difesa. Resta sempre dentro la partita e segna i canestri che "matano" la Virtus. Che volere di più? Oddio, una cosa ci sarebbe: che giocasse tutte le partite quantomeno con la stessa intensità offerta in questa occasione. Voto 8.5 Langston GALLOWAY (31 minuti, 3/9 da 2, 2/5 da 3, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 13 punti) Fa fatica all’inizio, poi offre un paio di eccellenti sprazzi offensivi e le sue qualità al servizio della vittoria. Gara di esperienza e concretezza. Voto 7

Mouhamed FAYE (19 minuti, 1/2 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 3 punti) Una cosa è certa: questo ragazzo a volte fa davvero bene, a volte pecca di ingenuità, ma di sicuro non ha paura di nessuno. Lotta con caparbietà sottocanestro spesso contenendo bene i diretti avversari. Regala un paio di giocate difensive dall’alto peso specifico per il risultato finale nell’ultimo quarto. Voto 6.5

Jamar SMITH (20 minuti, 2/3 da 2, 0/3 da 3, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 4 punti) Non è splendente, ma è molto utile, specialmente nel finale quando la sua esperienza mantiene lucida la squadra. Voto 6

Lorenzo UGLIETTI (9 minuti, 0/1 da 2, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist, 0 punti) Si attacca a Hackett come il proverbiale gatto, prende botte e ricambia. Solido. Voto 6

Darion ATKINS (18 minuti, 3/4 da 2, 2 rimbalzi, 1 persa, 6 punti) A noi è piaciuto, perché, specialmente nella prima metà di gara, offre soluzioni quando Reggio fatica offensivamente e libera spazi in attacco. Brontola in un paio di occasioni, e a ragione, quando non viene servito. Voto 6.5

Michele VITALI (28 minuti, 1/1 da 2, 2/3 da 3, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 9 punti) Partita di grandissima sapienza cestistica: in difesa è monumentale in attacco piazza un paio di importanti canestri ed è sempre lucido. Voto 7

Sasha GRANT (4 minuti, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 stoppata, 0 punti) Gioca il tempo di rifilare una terrificante stoppata e sprecare una ghiotta occasione offensiva. N.G.

Matteo CHILLO (9 minuti, 0/2 da 3, 0 punti) Mette il suo mattoncino reggendo le sportellate sottocanestro. Voto 6

Gabriele Gallo