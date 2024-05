La banchina continua a franare. Un camion rimane bloccato

Continua a cedere la banchina laterale di alcuni tratti della tangenziale di Novellara, dove da tempo emergono delle grosse crepe, soprattutto verso la corsia che collega Bagnolo verso la Bassa. E ieri mattina a farne le spese è stato un camion che, dopo essersi fermato per una brevissima sosta a bordo strada, si è visto piegare verso i campi, restando bloccato per il cedimento del terreno. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Guastalla, insieme all’autogrù del 115 giunta da Modena per poter rimettere il mezzo pesante in carreggiata, permettendogli di proseguire il viaggio. E’ accaduto verso le 10,30. Il camionista ha accostato sulla destra, per poi accorgersi che il cedimento della banchina aveva piegato il mezzo pesante, impedendogli di ripartire, se non con il forte rischio di provocare ingenti danni strutturali al veicolo. Si è dovuto attendere l’arrivo della gru da Modena per poter risolvere il problema. Una situazione non nuova, che tempo fa aveva perfino favorito un incidente stradale, con un ciclista finito con le ruote della bici proprio in una delle grosse crepe sul ciglio della strada, rovinando sull’asfalto. Un rischio che esiste anche per i tanti motociclisti che percorrono quella strada e che, in caso di necessità di accostare, potrebbero finire proprio in quelle grosse crepe.

Antonio Lecci