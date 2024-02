La banda del tombino fa tre colpi. Panificio, bar-edicola e gastronomia

Tre attività commerciali svaligiate dai ladri a Casalgrande.

I furti, probabilmente, sono stati compiuti dalla stessa banda che ha agito nella tarda serata di venerdì.

A Casalgrande in via Canale è stato ‘visitato’ il panificio Donelli.

"Hanno rubato il fondo cassa con circa 400-500 euro – dice amareggiato il titolare Lorenzo Donelli –. Per entrare, utilizzando un tombino, hanno rotto la vetrata della porta provocando un danno importante. Verso le 21.30 un’auto si è fermata nella zona e dei ragazzi con schiamazzi hanno forse volutamente ‘coperto’ il rumore causato da complici durante il furto con spaccata. Sono stato poi avvertito del raid e sul posto sono intervenuti i carabinieri".

I malviventi sono entrati in azione anche in via Santa Rizza al bar-edicola ‘I Care’. E’ scattato l’allarme pochi minuti dopo le 23. "Sono prontamente arrivato sul posto, ma erano già scappati – racconta il gestore Davide Mammi –. Hanno rotto il vetro di una porta: abbiamo scoperto che hanno usato lo stesso tombino impiegato per il colpo al panificio Donelli. Le telecamere hanno ripreso un uomo durante l’intrusione che si è ferito con i vetri in frantumi e ha perso sangue. Speriamo, attraverso le tracce lasciate, sia individuato. Ha preso le monete del registratore di cassa per un importo complessivo di un centinaio d’euro. Danni ingenti anche alla porta".

I militari dell’Arma si sono poi portati sul luogo eseguendo un sopralluogo. In via Botte, sempre a Casalgrande, ladri in azione pure alla gastronomia ‘Golden Dreams Bakery’. Per entrare hanno sfondato il vetro della porta del magazzino. "Hanno asportato – spiega la titolare Ionelia Puiu – la cassa con circa 300-400 euro in monete. La cassa, priva dei soldi, è stata in seguito trovata fuori. Hanno rubato pure alcuni elettrodomestici per oltre 4mila euro".

L’incursione è stata scoperta alle cinque di ieri mattina durante l’apertura dell’attività. "Abbiamo aperto due anni fa – sottolinea Puiu –. Ora è avvenuto questo furto che ha purtroppo causato parecchi danni. Ho chiamato i carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti".

I militari dell’Arma hanno iniziato le indagini, per il reato di furto aggravato a carico di ignoti, per cercare di individuare i responsabili dei tre colpi messi a segno a Casalgrande.

Matteo Barca