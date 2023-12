La Bce promuove il Credem

La Banca centrale europea ha nuovamente confermato, per il 2024, il requisito di Pillar 2 di Credem all’1%, collocandolo tra i "migliori in Italia ed in Europa tra le principali banche vigilate direttamente da Francoforte". Lo rende noto il Credem. Conseguentemente il requisito patrimoniale complessivo a seguito dello Srep, che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal gruppo ed a tutela dei risparmiatori, per il 2024, ammonta a 7,60% per quanto riguarda il Cet1 ratio. I requisiti per il Tier 1 ratio e per il Tier Total sono invece rispettivamente fissati a 9,29% e 11,54%.