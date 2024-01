La Bdl pareggia a un secondo dal fischio finale

BDL CORREGGIO

4

MONTECCHIO PRECALCINO

4

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Righi, Caroli, Menendez, Casari; Amatulli, Holban, M. Pedroni, Maniero, F. Pedroni. All. Granell.

MONTECCHIO PRECALCINO: Sanson, Giuliano, A. Zanini, D. Zanini, Guglielmi; Thiella, Pozzo, Dalla Valle, Graziani, Todeschini. All. Zanfi.

Arbitro: Vischio di Thiene.

Reti: pt 3.27 Marchetti, 6.07 Casari, 6.28 A. Zanini; st 6.38 e 8.08 Amatulli, 10.30 Dalla Valle, 10.52 Marchetti, 24.59 Menendez.

Incredibile debutto stagionale in A2 di Correggio che pareggia contro il Montecchio Precalcino per 4 a 4 a un secondo dal fischio finale. Primo tempo con troppi errori in retroguardia e bell’inizio di ripresa dall’1 a 2 a 3 a 2 con doppietta di Amatulli.

Ma come crea, Correggio distrugge e torna sotto 3 a 4.

A pochi secondi dalla fine, palla al Montecchio: Correggio toglie il portiere e gioca con cinque attaccanti.

I veneti confezionano il regalo della Befana, Menendez ringrazia e con una bordata centrale sigla il 4 a 4.