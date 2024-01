La Bmr ingaggia Max Defant atleta d’esperienza, classe ’89

Nuovo arrivo in casa Bmr Basket 2000 Reggio Emilia.

La società cittadina, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio di Massimiliano Defant (foto), ala classe 1989, in uscita da Parma: l’uomo giusto per rimpiazzare Martino Brogio, sceso in DR1 al Basketreggio, inserendo in squadra un atleta di sicuro affidamento ed esperienza.

Defant, trentino d’origine, è ormai a tutti gli effetti reggiano d’adozione, visto che è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, con cui ha debuttato tra i professionisti e vinto lo scudetto Under 21 nel 2007; in seguito ha militato in prestito a Perugia, Matera e Torino poi, una volta esaurito il contratto coi bianco-rossi, ha vestito i colori di Bolzano, Rebasket e Viadana, prima dei 6 mesi a Parma.

Alla Bmr Basket 2000 vestirà la maglia numero 13 e sarà già a disposizione nel match casalingo del 13 gennaio con la Francesco Francia Zola Predosa, uno snodo chiave per entrare tra le prime tre squadre del torneo.