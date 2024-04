La Bombardi compie 60 anni: "Grande impegno nel lavoro e dedizione alla famiglia"

L’azienda Bombardi Rettifiche di Cadelbosco Sopra ha celebrato i 60 anni di storia con una grande festa al parco di Montebello, a cui hanno preso parte i 45 collaboratori con le loro famiglie. L’impresa fattura 4,2 milioni di euro, fornisce i più importanti leader nel settore oleodinamico ed è guidata da Claudio Bombardi, figlio dei fondatori Amilcare e la moglie Ada Riatti.

Alla serata, organizzata da Claudia Buzzi, hanno presenziato anche la presidente provinciale di Unindustria, Roberta Anceschi, il past presidente Fabio Storchi e il direttore generale Vanes Fontana. In apertura dei festeggiamenti è stata consegnata ai Bombardi la statua celebrativa Homo Faber.

"Questo è il simbolo del sapere fare – ha dichiarato la Anceschi – che si sposa sia con il vostro percorso sia con la vita intera di tutti voi, che è stata tutta all’insegna dell’impegno lavorativo e della dedizione alla famiglia, sia vostra, che dei vostri dipendenti, ai quali so siete molto affezionati e per i quali siete un punto di riferimento insostituibile. La vostra azienda ha realizzato tanti progetti innovativi e di economia circolare e la cosa bella è che molti di questi ci hanno visto al vostro fianco, segno tangibile della collaborazione e della fidelizzazione tra Bombardi e Unindustria, che negli anni è diventata sempre più un modello a cui guardare e di cui andare fieri". Ha aggiunto l’ad Claudio Bombardi: "Va evidenziata l’importanza delle persone che hanno contribuito negli anni alla crescita dell’azienda, che ci hanno sostenuto con la loro dedizione, impegno e professionalità e alle quali va tutta la nostra gratitudine". A rimarcare questa attenzione al capitale umano sono state consegnate 10 targhe celebrative ai collaboratori che lavorano da oltre 20 anni in azienda e una speciale dedicata al primo dipendente assunto dal fondatore nel 1967.

La Bombardi Rettifiche ha avviato l’attività nel 1964. È specializzata nel settore delle microrettifiche, rettifiche di componenti oleodinamici, lavorazione componenti sinterizzati, ingranaggi, piastre, componenti per idroguide, macchine movimento terra lavorazioni e settore Automotive.

Antonio Lecci