’La Buona Novella’ rivisitata da Neri Marcorè

Neri Marcorè torna a confrontarsi con Fabrizio De Andrè in uno spettacolo di teatro canzone che fa rivivere sul palcoscenico ’La buona novella’: album pubblicato nel 1969. In scena al Valli stasera e domani alle 20.30, domani alle 15.30.

Dopo il successo di ’Quello che non ho’, Marcorè e il drammaturgo e regista Giorgio Gallione rinnovano il loro sodalizio artistico nel nome del grande cantautore genovese portando in scena il suo primo concept album.

’La Buona Novella’ è uno spettacolo pensato come una sorta di "Sacra Rappresentazione contemporanea che alterna e intreccia le canzoni di Fabrizio de André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato: dal protovangelo di Giacomo al Vangelo dell’Infanzia Armeno a frammenti dello Pseudo-Matteo".

Prosa e musica, perciò, montati in una partitura coerente al percorso tracciato dall’autore nel disco del 1970. I brani parlati, come in un racconto arcaico, sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria. Di taglio esplicitamente teatrale, costruita quasi nella forma di un’Opera da camera La Buona Novella è il primo concept-album dell’autore, con partitura e testo composti per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Ed è proprio da questa base che prende le mosse la versione teatrale. Insieme a Neri Marcorè, con Rosanna Naddeo, Giua (voce e chitarra), Barbara Casini (voce, chitarra e percussioni), Anais Drago (violino e voce), Francesco Negri (pianoforte), Alessandra Abbondanza (voce e fisarmonica).

Biglietti interi: 35/30/25/20 euro. Durata spettacolo: 85 minuti (senza intervallo).

Stella Bonfrisco