La campina sarà smantellata

Da alcuni giorni l’area agricola di via Imbreto a Budrio di Correggio, oggetto della realizzazione abusiva di uno spazio residenziale che si è sviluppato negli ultimi mesi, risulta di proprietà del Comune. La conferma arriva da una determina dirigenziale degli uffici comunali dello scorso ottobre, che prende atto della mancata revoca di una precedente ordinanza, che di fatto permette "il passaggio dell’area in questione al patrimonio disponibile dell’amministrazione pubblica".

Inoltre, "si provvederà a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio ai fini dell’acquisizione dell’area in oggetto al patrimonio disponibile del Comune di Correggio". E ancora: "Le opere abusive verranno demolite direttamente da Comune fino al completo ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa verso il responsabile dell’abuso per le spese necessarie all’operazione".

Contro questo provvedimento, come da prassi, è ammesso un ricorso al Tar entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto, oppure un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica. Dunque, salvo sorprese, il terreno agricolo di via Imbreto sembra destinato a diventare area comunale, smantellando le opere finora realizzate, nonostante i vari provvedimenti seguiti agli accertamenti svolti da polizia locale, tecnici e carabinieri. Neppure un provvedimento di sequestro giudiziario, a marzo, aveva fermato la prosecuzione delle opere non autorizzate.

