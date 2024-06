La città in festa. Entra nel vivo la sagra di San Quirino

Gastronomia, mercatini, musica, esposizioni e un playground per incontri di basket in perfetto street style. Entra nel vivo a Correggio uno tra gli appuntamenti più attesi dell’anno: fino a martedì 4 giugno, infatti, la città si veste "a festa" per con la sua Fiera di San Quirino. C’è il jazz in teatro, ma anche il mercatino dell’ingegno, mostre, esposizioni di auto, moto, vespe e biciclette d’epoca, appuntamenti per famiglie, momenti culturali e religiosi.

Oggi l’appuntamento con auto d’epoca e mercatini con prodotti tipici e dell’ingegno. Tanti i concerti e la musica dal vivo, con il live di Abba Show a chiudere la serata musicale in piazza Garibaldi. Domani in programma esposizione di veicoli d’epoca, la ormai immancabile Via dei Sapori in corso Mazzini, un torneo di basket e dj set musicali, oltre a laboratori creativi.

Lunedì sera a palazzo dei Principi un concerto di musica classica (che si prevede tutto esaurito), martedì alle 10,30 la messa solenne in basilica, alle 18,15 il canto del vesprre e il bacio al braccio del patrono. Mentre in serata, martedì, in teatro ci sarà uno spettacolo di Ars Ventuno.