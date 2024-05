La città perde Walter Bonazzi ex agente e pioniere dell’ecologia

Con Walter Bonazzi se ne va un grande amico della natura e dell’ambiente. Bonazzi, 77 anni da poco compiuti, è stato vinto da una malattia. Il decesso ieri all’ospedale di Guastalla, la cittadina dove abitava.

Aveva lavorato da giovane come tornitore alla Ome, poi quasi vent’anni come agente di polizia locale a Guastalla. Ma era sempre rimasto legato alle attività pro natura, tanto da fondare nel 1994 l’associazione Guastalla Ambiente, promotrice di tantissimi eventi ed iniziative, tra cui la festa Naturambiente che ogni anno si svolge a Guastalla: inizialmente nel quartiere Mirna e in altri piccoli spazi, per poi approdare in centro storico.

Tante le attività svolte negli anni: il giardino didattico e l’orto frutteto alla scuola media, il parco al lido Po, mostre fotografiche, convegni e spettacoli a tema ambientale, itinerari turistici, guida a visite didattiche in golena e al parco dell’Olmo, la gestione dell’attracco fluviale, fino a una lunga serie di pubblicazioni su storia, personaggi, parchi, giardini, avifauna locale, farfalle, flora del Po, i frutti della terra, animali da cortile, pesce e selvaggina nella tradizione culinaria.

Lascia nel lutto la moglie Loretta, i figli Cristian e Devis, la nipote Linda e altri parenti. I funerali sono fissati per domani, sabato, alle 9,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la vicina basilica di Pieve. Eventuali offerte possono essere destinate alla associazione Aima di Reggio.

Antonio Lecci