La corsa in memoria del prof Bigi

Oltre 350 persone a correre, non meno di duecento al pranzo in compagnia. E’ stato ancora una volta un successo la camminata, nei giorni scorsi a Pieve Saliceto di Gualtieri, in ricordo del prof. Tonino Bigi, un ex insegnante di educazione fisica e collaboratore di società sportive, oltre che fondatore del Centro Le Piscine di Guastalla, che ha lasciato uno straordinario ricordo in coloro che lo avevano conosciuto. Persone di ogni età hanno partecipato alla camminata organizzata dalla famiglia Bigi, in particolare dai figli Cristiano e Iginio, come sempre a scopo benefico. Il ricavato della manifestazione, infatti, verrà destinato all’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla. Il percorso originario è stato deviato verso gli argini del Cavo Fiuma, non potendo accedere ai sentieri della golena, interessati dal passaggio della piena.