La Croce Bianca assume coordinatore dei servizi

Offerta di lavoro dalla Croce Bianca per l’assunzione di una persona nel ruolo di coordinatore dei servizi nella sede di via Fellini. La persona dovrà occuparsi di gestione e organizzazione di servizi e di rapporti con volontaridipendenti, cittadini, ospedali e strutture protette. Serve esperienza nel pianificare e organizzare viaggiturni e conoscenza base dei gestionali. Il lavoro è su turni, retribuzione in base al contratto nazionale (impiegato C4), periodo di contratto a termine ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Il curriculum va inviato entro il 31 agosto a [email protected].