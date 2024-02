La Croce bianca fa festa. Consegnati due nuovi mezzi

Il progetto della Croce Bianca "Noi ci siamo e tu?", partito 2 anni fa, ha portato a raccogliere circa 100mila euro ed è stato coronato dall’inaugurazione di due nuovi mezzi: un pulmino per servizi ordinari e trasporto disabili, e un’auto infermieristica. È stata festa emozionante a cui hanno partecipato, oltre alle autorità locali, anche diverse consorelle dell’associazione di Sant’Ilario, Gattatico e Campegine; a portare il saluto dell’Anpas Emilia-Romagna è stato il consigliere Giuseppe Macca Macaluso. I fondi sono stati raccolti grazie ai cittadini, commercianti e aziende locali, e tramite l’organizzazione di numerosi eventi. Il parco veicoli della pubblica assistenza - composto da 2 auto infermieristiche, 4 ambulanze e 5 pulmini - si è così rinnovato. "Siamo partiti dalla consapevolezza di una necessità importante - spiega la presidente Patrizia Casciano - per far fronte ai numerosi servizi sul territorio che ogni giorno, da 43 anni, svolgiamo con amore. La nostra cittadinanza che ancora una volta si è dimostrata sensibile, presente e collaborativa". Tra chi si è attivato per arrivare al traguardo, la Croce Bianca segnala "gli amici di Proloco Gattatico e Proloco Sant’Ilario per averci ospitato nel corso della Maialata; Paola e Pino con la loro arte; Bontal; Snatt Logistica e Omlog; Matrix, Conad Superstore di Sant’Ilario e Taneto; Caseificio il Milanello; Carla Ferretti in memoria del marito Wilmo, e il Vivaio Neri".

f.c.