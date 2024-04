La dignità del Montagna. Blitz dello Sporting

di Giuseppe Marotta

Le magnifiche tre hanno vinto tutte, quindi a ridere è la Vianese che vede il traguardo un po’ più vicino avendo, di fatto, un turno in meno che la separa dal sogno Eccellenza. La classifica in testa recita: Vianese 78, Bibbiano/San Polo 77, Arcetana 74.

Saranno determinanti i prossimi 180 minuti, gli ultimi della stagione. Straripante la Vianese, che ha calato il settebello allo United Carpi: 7-3 il finale. E dire che le inseguitrici si erano "illuse" col vantaggio di Elatachi per i modenesi, ma poi i rossoblù hanno ribaltato tutto. A segno Rizzuto su rigore, Adusa (clamorosa tripletta in 4 minuti), Mammi, Rivi e Veratti. Le altre due reti dello United sono di Garlappi e Chakir. Sta in scia il Bibbiano/San Polo che fino al 65’ era inchiodato sullo 0-0 in casa dell’Atletic Cdr Mutina. Poi ci hanno pensato Cilloni, Messori e Benassi a portare i tre punti nella sponda reggiana con un 3-0 senza storie. La matematica lascia qualche barlume di speranza anche all’Arcetana, che con lo stesso risultato (3-0) ha superato il Cavezzo. Le reti sono di Vaccari, Travagliati e Barbari. Nel commovente pomeriggio di Baiso (partita all’insegna del ricordo di Davide Manfredini, direttore sportivo del Baiso venuto a mancare a 43 anni; i giocatori hanno mostrato un cartellone con la foto di Davide, tenendo anche dei palloncini gialloblù, i colori del Baiso), i canarini hanno vinto per 3-2 contro il Fiorano grazie ai sigilli di Barozzi, Caputo e Silipo. Per i modenesi acuti di Ienna e Fabbri. Il Baiso con questi tre punti non può più finire in zona playout. Solo zero a zero tra Virtus Camposanto e Sanmichelese, con i primi che lottano per rimanere in Promozione, mentre la Sanmichelese ha 52 punti. Sta finendo il campionato con grande dignità l’Atletic Progetto Montagna: a lungo fanalino di coda, gli appenninici grazie alla tripletta di Briselli hanno superato il Castelnuovo per 3-2, e hanno abbandonato l’ultima piazza salendo a 20 punti e superando il Cavezzo. La matematica rende ancora possibili i playout per i bismantovini, che sono in striscia positiva da tre partite con due vittorie e un pareggio (quello per ora fatale al Bibbiano/San Polo, ovvero il 2-2 dello scorso turno che ha permesso alla Vianese di andare da sola in vetta). A Castellarano bel blitz dello Sporting Scandiano, che dopo la vittoria della Coppa di Promozione sta chiudendo il campionato con ottime prestazioni, compresa quella di domenica scorsa contro la Vianese (la sconfitta arrivò solo al 92’). Ieri gol da tre punti per Corrente e Ferrari, mentre agli azulgrana non è bastato il gol su rigore di Bovi. Lo Sporting è salito a 47 punti, superando proprio il Castellarano che è fermo a 46. Il Vezzano è salvo già da una settimana, e ha perso in casa 4-2 col San Felice che, invece, aveva bisogno di punti per staccarsi dal pericolo playout. Doppietta di Spadacini per i gialloblù, mentre i modenesi hanno colpito con Carpeggiani, Haddaji, e Bernabiti (due volte).