La Fabernoster festeggia i primi vent’anni. Domani concerto-tributo al De André

La band reggiana Fabernoster compie 20 anni e festeggia domani con un concerto tributo a Fabrizio De André proprio nel teatro che porta il suo nome a Casalgrande. La band dal 2004 è ufficialmente riconosciuta dalla Fondazione De Andrè; FaberNoster è anche associazione culturale e marchio registrato. Con oltre 400 concerti in tutta Europa è punto di riferimento per l’omaggio e interpretazione della canzone DeAndreiana.

I Fabernoster sono sette musicisti professionisti legati da una profonda amicizia tra loro che condividono la passione per le musiche e poesie del cantautore genovese. In questi 20 anni di concerti tributo la mission è fare rivivere le canzoni personalizzando gli arrangiamenti, ma lasciando integri il significato e poetica. Gli spettacoli musicali percorrono la carriera di De André. Nel 2020 la band affianca ai classici concerti a lui dedicati un focus: il progetto ‘La buona novella’, concerto-spettacolo legato alle tematiche della passione e rivoluzione a 50 anni dall’uscita dell’importante album di Fabrizio. Domani, alle 21, si terrà il concerto celebrativo con tanti musicisti ospiti al teatro De Andrè. Il gruppo è composto da Alberto Ruozzi, Davide Berselli, Lorenzo Rotteglia, Fabio Namio, Daniele Cavalca, Giacomo Santini e Roberto Gianotti. Per informazioni sui biglietti: 0522/1880040.

m. b.