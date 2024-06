La faccia meno colorata di Elrow. Raffica di furti e rapine: due arresti. Droga di ogni tipo e patenti ritirate

L’altra faccia della festa. Il party di Elrow Town alla Rcf Arena di sabato non è stato solo colore, allegria e musica elettronica, ma anche cronaca nera. Furti, rapine, spray urticante lanciato tra la folla, droga sequestrata e patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza. Un bilancio negativo se confrontato ai precedenti concerti al campovolo reggiano, dettato anche dalla popolazione media più giovane e dalla tipologia di festival. Anche se, nel complesso, afflusso e deflusso non hanno causato grossi disagi – complice anche il numero di partecipanti (30mila) rispetto ai ’big live’ da 80 o 100mila – con una buona gestione delle forze dell’ordine che comunque sono riuscite ad assicurare alla giustizia due autori di furti con destrezza di catenine, in manette dopo essere stati colti in flagranza. Intemperanze e criminalità che hanno cominciato a dilagare a metà pomeriggio, con l’ufficio denunce allestito dalla questura reggiana all’interno dell’Iren Green Park, intasato di giovani che lamentavano soprattutto il furto di collane, telefonini e borsette. Mentre altri preziosi, nella baldoria generale, erano stati smarriti e consegnati alla polizia da chi li ha trovati. Diversi oggetti sono stati quindi restituiti ai legittimi proprietari. Modiche quantità di droga – di ogni tipologia, da marijuana a stupefacenti sintetici – sono state sequestrate grazie anche al presidio del cane antidroga Victor.

Alta tensione invece si è registrata quando alcuni hanno spruzzato una sostanza al peperoncino in mezzo alla gente, con diversi ragazzi che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche delle ambulanze presenti sul posto in vari presidi sanitari. Una tecnica forse utilizzata dagli stessi ladri per rubare telefonini e borsette. I responsabili dell’evento hanno poi annunciato che nel caso di ulteriori episodi analoghi, si sarebbe chiusa anzitempo la manifestazione. Diversi invece hanno lamentato una "cattiva gestione" degli stand di cibi e bibite con file interminabili e prodotti finiti.

Fuori poi, a concerto finito, la polizia stradale – guidata dal comandante Salvatore Blasco – ha garantito la viabilità con un servizio di 18 pattuglie. Massicci i controlli all’uscita: fermati 108 conducenti, dei quali 15 positivi all’alcoltest. Nello specifico 8 persone sono state sanzionate amministrativamente (tra cui anche un neopetatentato) e per 7 di loro è scattata la denuncia i per un tasso alcolemico oltre lo 0,8 g/l. A tutti è stata sospesa la patente. Tra questi un denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere fuggito dal posto di blocco per poi ritornare due ore dopo pentito anche perché gli agenti avevano trattenuto i suoi documenti. Infine, nei guai anche un genitore che era andato a recuperare i figli: fanali non funzionanti e patente scaduta dal 2018.