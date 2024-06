La Ferraroni s’arrende al Pd

A Poviglio la lista "Poviglio in dialogo" di Filippo Ferrari vince una sfida molto dura, in un paese in cui gli ultimi cinque anni sono stati davvero molto difficili, soprattutto a causa delle contestazioni della Corte dei Conti a scelte compiute nei mandati precedenti che hanno messo in difficoltà le finanze del Comune. Situazione che ha portato anche a una spaccatura interna nella maggioranza. La nuova amministrazione dovrà affrontare da subito la questione del bilancio 2023 da approvare nel minor tempo possibile. La lista appoggiata dal Pd ha avuto la meglio con il 65,58% contro il 34,42% della lista guidata dal sindaco uscente, Cristina Ferraroni, ora all’opposizione.