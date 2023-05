La Ferretto Group rende il paese più verde con 60 nuovi alberi

Sessanta alberi in dono, uno per ognuno dei dipendenti e per il paese in cui abitano come atto concreto per diminuire l’inquinamento e favorire la biodiversità. Li hanno donati al Comune la Ferretto Group e i suoi lavoratori della sede sampolese. Le 60 piante contribuiranno, una volta a maturità, a catturare 4.640 chili di CO2 pari alle emissioni annue di quasi 5 auto. L’iniziativa si è concretizzata con la consegna degli esemplari alla vice sindaca Elisa Cavatorti. "Siamo felici di dare un contributo alla comunità e al territorio che ci ospitano e di cui ci sentiamo parte", spiega il presidente Riccardo Ferretto. Era stato organizzato un sondaggio per definire le piante "preferite" dai dipendenti: sono risultati "vincitori" il tiglio, il corniolo, il bagolaro e la Phillyrea, alberi amici delle api o antismog.

f.c.