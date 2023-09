’La Festa’ prosegue fino domani Oggi Cuperlo aprirà i dibatitti

Anche oggi calendario ricco per ’La Festa’. Prosegue il ciclo di appuntamenti con la festa dell’Unità, organizzata dal Pd, all’Iren Green Park (zona Campovolo). Si inizia alle 18, ’L’estate italiana ed europea’ con l’onorevole Gianni Cuperlo e Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia. Introduce Matteo Panari, della direzione provinciale Pd. A seguire l’incontro ’Un’alternativa per l’Italia’ un dialogo tra Maria Domenica Castellone, cicepresidente del Senato, il senatore di Azione Marco Lombardo, Carlotta Bonvicini assessora all’ambiente e sostenibilità del Comune di Reggio e il deputato Pd reggiano Andrea Rossi. Conduce la giornalista Serena Arbizzi. Alle 21.30 ci sarà il dibattito sulla Riforma della Emergenza-Urgenza con l’Assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini, Cinzia Gentile direttrice sanitaria Ausl Reggio Emilia, Nicola Macarone Palmieri del dipartimento Emergenza Urgenza; Marco Ferri direttore del distretto sanitario di Scandiano, Cristian Sesena Segretario generale Cgil Reggio e Rosamaria Papaleo segretaria generale Cisl Emilia Centrale.

Con la partecipazione di Matteo Nasciuti, segretria Provinciale Pd e Giorgio Zanni, presidente Provincia di Reggio. Conduce Gian Maria Fantuzzi. Alla Saletta Libreria, alle 19, ’Lidia Poet, la prima avvocata’ con Ilaria Iannuzzi e Giada Riccitelli, Gd Reggio Emilia. Non manca l’intrattenimento musicale con il ’Random Party’, la prima e l’originale festa a caso d’Italia dalle ore 21.30 all’Arena . Alla Balera la musica leggera dell’orchestra di’ Loredana Ferrari’ mentre al piano bar la musica dal vivo di Francesco Gualerzi e Daniele Ferrari. Presso lo Spazio Giochi Uisp oltre ai diversi giochi da tavolo e di abilità, i più piccoli potranno sperimentare nel tiro con l’arco accompagnati dagli animatori.

Sempre oggi andrà in scena lo spettacolo organizzato da ’Dinamico Festival’. Sacha Turano Alpha’g Show. Durante lo spettacolo Mr. Sacha ironizza sugli stereotipi che rendono un

uomo un vero maschio Alpha. Con autoironia, l’artista e il pubblico affrontano insieme prove di coraggio, spogliarelli e numeri di alta tecnica circense. ’La Festa’ chiuderà domenica 3 settembre. I dettagli su ilprogrammadellafesta.it.