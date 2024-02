La ’freccia di Luzzara’ guida la Polti nel Tour di Antalya

Squadra e ciclisti reggiani sfrecciano lontano. Oggi il luzzarese Mirco Maestri (foto) è al via del Tour di Antalya, in Turchia. Maestri è il capitano del Team Polti, che si prepara a cercare la gloria in una corsa disegnata su 4 tappe, con percorso che si snoda anche all’interno, con varie alture da affrontare, a rendere la competizione mossa e nervosa. In corsa con Maestri ci sono Davide De Cassan, Paul Double, Erik Fetter, Andrea Garosio, Giovanni Lonardi, Davide Piganzoli. Direttore sportivo Giovanni Ellena. "In Spagna abbiamo disputato una buona gara a tappe, ora è già tempo di una nuova corsa", dicono Maestri e i dirigenti. "Prevediamo tre arrivi in volata più un finale in salita che potrà essere decisivo per la vittoria finale. Per la classifica puntiamo su Double e Piganzoli, per gli sprint su Lonardi. C’è il debutto di Fetter". I compiti della Freccia di Luzzara sono già delineati: una fuga da lontano, la sua specialità, e pilotare nelle volate Lonardi grazie alla sua esperienza.

In gara al Tour Antalya pure Vp Group Bardiani Csf Faizanè con Lorenzo Conforti, Giulio Pellizzari, Alessandro Pinarello, Mattia Pinazzi, Vicente Rojas, Matteo Scalco, Enrico Zanoncello, di cui abbiamo scritto ieri.

Dalla Turchia alla Francia, dove incontriamo il Team Beltrami Tsa Tre Colli per le quattro tappe del Tour della Provenza. La squadra del team manager Stefano Chiari schiera Andrea Biancalani, Edoardo Burani, Gabriel Fede, Simone Impellizzieri, Alex Raimondi, Nicola Rossi, Michael Vanni. Debutto per Impellizzieri. Sull’ammiraglia Enea Farinotti, Roberto Miodini e Leo Peters. "E’ una competizione dura, dove al via ci sono cinque formazioni World Tour. Di particolare impegno la tappa finale con arrivo ad Arles. Per i nostri è un’occasione per confrontarsi con l’ambiente professionistico", affermano i dirigenti del Team.

m.t.