’La fuga di Rosania’ al Catomes Tot. Al Rosebud ’I dannati’ di Roberto Minervini

Il cinema protagonista stasera alle 21 al circolo Catomes Tot di via Panciroli per l’ultimo appuntamento della rassegna ’Re del Cinema’, che vuole promuovere il cinema indipendente reggiano, grazie a una iniziativa di Gandalf Movie. Un modo per dare visibilità alla creatività underground locale, unendo gli eventi cinematografici a alle presentazione di libri di autori reggiani, concerti che accompagnano i lungometraggi, lettura di poesie e dibattiti. Stasera è in programma la visione de "La fuga di Rosania", del regista Giuseppe Zironi, atteso al Catomes Tot per raccontare al pubblico il suo film.

Mentre al cinema Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza, alle 21 il film ’I dannati’, ambientato nell’inverno del 1862 in piena guerra di Secessione, con il racconto di una compagnia di volontari che l’esercito degli Stati Uniti invia a ovest per presidiare terre inesplorate. La missione travolge un pugno di uomini in armi, svelando loro il senso ultimo del proprio viaggio verso la frontiera… Un film nuovo, diretto da Roberto Minervini, che coinvolge una produzione di Italia, Usa e Belgio. Per informazioni: tel. 0522-456632.