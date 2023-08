La Giarèda, eccola qui Da mercoledì torna la festa

La città è pronta ad accogliere la sua festa più sentita. Dal 6 al 10 settembre torna la Giarèda. L’antica celebrazione in occasione della Beata Vergine della Ghiara è una tradizione ultra centenaria. I significati sono tanti, religiosi in primis ma anche civili. Infattio, dal almeno 44 anni, segna, puntale, ritorni e partenze. Tutto si svolgerà nel centro di Reggio accompagnato da concerti e tipicità enogastronomiche. L’apertura mercoledì 6 settembre alle 17 in piazza Gioberti, a cui seguirà la manifestazione degli Altari fioriti in Basilica allestiti dalle 9 diocesi del territorio. Mentre alle 20.30, in piazza Prampolini, ci sarà la ’Naestà della Battaglia’ con l’associazione sbandieratori e musici che attraverseranno, in corteo, tutta la Giarèda. "Grazie a tutte le persone che stanno lavorando all’evento – ha esclamato in conferenza stampa il sindaco Luca Vecchi –. Non mancherà poi la parte del mercato con le tipicità e le Proloco lungo via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi. Inoltre, la rivalutazione della zona sud-ovest di Reggio, con interventi da piazza Gioberti fino alla passeggiata estense, proseguirà la nuova illuminazione esterna della Basilica della Ghiara". Tradizione anche nell’aspetto più conviviale, quindi sotto l’aspetto enogastronomico e del commercio. Su questo l’assessora di riferimento, Mariafrnacesca Sidoli ha detto: "Il richiamo alla tradizione è fortissimo anche tra le bancarelle che manterranno la disposzione su un lato, come in periodo Covid. Poi il grande ritorno delle Proloco, delle tipicità di vario genere e la due giorni di laboratori di panificazione del Comitato turistico di Novellara e il Pan de Re. Inoltre ci saranno appuntamenti culturali che affiancheranno quelli liturgici, come il concerto sul sagrato della Ghiara della Filarmonica Città del Tricolore e quello all’interno dei Chiostri minori della Basilica con l’orchestra giovanile di Quattro Castella".

Essenziali nella proposta della Giarèda la figura di padre Cesare Antonelli che ha comunicato gli orari delle celebrazioni religiose: "Mercoledì e giovedì le messe in Ghiara saranno alle 7.30, 9 e 18.30, il rosario alle 17.45. Il 7 settembre la messa delle 18.30 sarà presieduta dal nuovo vicario generale della diocesi, monsignore Giovanni Ross. Venerdì alle le Case della Carità saranno in preghiera. Alle 11 la messa sarà celebrata dal vescovo di Reggio, monsignore Giacomo Moratti". Gino Farina, presidente della Fabbriceria della Ghiara ha spiegato anche un altro appuntamento saliente, quello delle visite guidate alla Basilica e al museo, in collaborazione con lo Iat, 8 e 9 settembre alle 15 e 15.30. Giuseppe Adriano Rossi ha annunciato che sono 19 i poemi arrivati per il concorso di poesia dialettale legato alla sagra. Il più longevo della zona. Sulla viabilità va ricordato che 6 e 7 piazza Gioberti, corso Garibaldi e le vie Santa Liberata, Emilia e Minghetti saranno chiuse al transito. Il 9 e il 10 anche via Emilia Santo Stefano e piazzale Roversi.