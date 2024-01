La Giornata della Memoria

Ricco programma a Correggio in occasione della Giornata della Memoria. Domani alle 10 in via Carpi Vecchia viene posata la pietra d’inciampo in ricordo di Idimo Vecchi, alle 11.30 in via Carletti per Guerrino Guerrieri. Alle 21 a palazzo dei Principi presentazione del libro "Il convoglio, storie di deportati italiani a Mauthausen" di Franco Meroni. Sabato alle 10.30 in piazza San Quirino e via Mandrio pulizia delle pietre d’inciampo, alle 16 in ludoteca narrazioni per i bimbi, alle 18 fiaccolata al parco della Memoria. Domenica visite al cimitero ebraico, alle 16.30 in teatro lezione contemporanea "Warum? Shoah". Domenica mattina si celebra l’anniversario della Battaglia di Canolo.